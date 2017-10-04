Аксенов назвал фантазиями протесты Киева из-за военного призыва в Крыму

Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (2)

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает фантазиями заявления и протест МИД Украины относительно призыва на военную службу в вооруженные силы РФ, который проводится на полуострове.

Ранее МИД Украины в своем заявлении выразил протест и потребовал от России отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе.

"Я заявления украинских политиков не комментирую. Ну говорят и говорят, какие-то фантазии", — сказал Аксенов журналистам.

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