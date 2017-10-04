Брижит Макрон рассказала, как изменился Елисейский дворец с ее появлением

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, как с ее переездом в Елисейский дворец — резиденцию президента страны — изменилась обстановка внутри него.

"Я со своей стороны тоже кое-что изменила — захотелось освободить окна от избытка плотных портьер, которые затемняли залы. Теперь туда попадает больше света, и вид на сады стал более открытым", — рассказала супруга президента Франции в интервью изданию Point de vue

По словам Брижит Макрон, после избрания ее супруга президентом Франции они не долго раздумывали над тем, будут ли жить в Елисейском дворце.

"Это позволяет нам видеться днем между встречами и обедать вместе почти каждый вечер, когда у нас нет особенных обязательств", — поделилась она.

Первая леди Франции добавила, что "Елисейский дворец — это место работы и официальных приемов", а семейная жизнь пары — с их детьми и внуками — происходит главным образом за пределами резиденции президента.