Брижит Макрон рассказала, как изменился Елисейский дворец с ее появлением

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, как с ее переездом в Елисейский дворец — резиденцию президента страны — изменилась обстановка внутри него.
По словам Брижит Макрон, после избрания ее супруга президентом Франции они не долго раздумывали над тем, будут ли жить в Елисейском дворце.
"Это позволяет нам видеться днем между встречами и обедать вместе почти каждый вечер, когда у нас нет особенных обязательств", — поделилась она.
Первая леди Франции добавила, что "Елисейский дворец — это место работы и официальных приемов", а семейная жизнь пары — с их детьми и внуками — происходит главным образом за пределами резиденции президента.