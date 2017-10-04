На юго-востоке Турции прогремел взрыв

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости. Четверо военных погибли и четверо получили ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в среду газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Юксекова. Раненые доставлены в больницу. Начата операция по нейтрализации курдских повстанцев, заложивших взрывное устройство.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.