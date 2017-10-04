Силовики почти 50 раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 48 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела повреждения получили два домостроения в Коминтерново", — добавили в командовании.