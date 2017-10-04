В ДНР заявили об искажении фактов в отчете миссии ОБСЕ

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня Руслан Якубов заявил об искажении фактов в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, согласно которому жители села Коминтерново якобы требуют вывести вооружение и ополченцев из населенного пункта.

В отчете СММ ОБСЕ от 2 октября сообщалось, что жители Коминтерново передали наблюдателям письмо, с которым также обратились к Новоазовской районной администрации, ООН и Международному комитету Красного Креста. В письме жители изложили проблему отсутствия газоснабжения в селе и требование немедленно вывести вооруженных лиц и вооружение из жилых районов населенного пункта. Наблюдатели СММ зафиксировали присутствие двух вооруженных лиц в селе.

По словам Якубова, жители Коминтерново просили именно восстановить газоснабжение, которое было отключено Киевом. При этом он утверждает, что в письме не было призывов вывести ополченцев из населенного пункта.

"Вызывает вопросы позиция СММ ОБСЕ, которая в отчете исказила реальные факты, опубликовав недостоверные сведения о том, что в письме содержится требование незамедлительно вывести вооруженных лиц и вооружение из жилых районов населенного пункта", — заявил журналистам Якубов. Он также призвал миссию ОБСЕ "соблюдать паритет в своей объективности и беспристрастности".

Подконтрольное ДНР село Коминтерново находится на линии соприкосновения на юге Донбасса и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий в селе проживали около 800 человек. По данным на 2016 год, в нем оставались не более 200 человек.