ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Парламент Армении отклонил в среду инициативу оппозиционной фракции "Елк" (Исход) о создании временной парламентской комиссии по изучению вопроса выхода страны из ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее профильная комиссия по внешним связям парламента Армении дала отрицательное заключение по инициативе о создании комиссии. Тем не менее, регламент парламента позволяет выносить на обсуждение пленарного заседания проект закона или постановления, если он признается оппозиционной фракцией внеочередным.

За создание комиссии проголосовали десять депутатов, против – 79. Против создания комиссии выступили все фракции парламента, кроме "Елк". "Не надо приписывать ЕАЭС упущения нашего правительства во внутренней и внешней политике", — сказал в ходе обсуждения законопроекта вице-спикер парламента, представитель фракции "Царукян" Микаел Мелкумян.

По его словам, сейчас в России официально работают свыше 600 тысяч армянских трудовых мигрантов, а реально — в два раза больше. "Ежемесячный объем перечисляемых ими трансфертов составляет 150-180 миллионов долларов", — сказал Мелкумян, добавив, что формализация процесса выхода из ЕАЭС приведет к негативным последствиям.

Глава фракции "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что они выступают против инициативы. "Нам предлагают не что иное, как совершить стратегический поворот, но не говорится, что произойдет с нашей экономикой, если мы оборвем связи, отсутствует анализ о военной составляющей", — сказал он.

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания (парламента) Армении Армен Ашотян заявил, что никаких дополнительных полномочий у временных комиссий по сравнению с постоянными комиссиями нет.

Решение о представлении в парламент проекта заявления "О начале процесса прекращения действия договора о Евразийском экономическом союзе по части Армении" было принято 8 сентября на заседании фракции "Елк". Она обладает девятью мандатами в 105-местном парламенте.

Обоснованием для выхода Армении из ЕАЭС, по утверждению членов фракции, является, в частности, снижение социально-экономических показателей, барьеры в развитии экономических отношений с третьими странами, в том числе с соседями — Грузией и Ираном. В тот же день вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, представляющий фракцию Республиканской партии, заявил, что государство выступает против выхода из ЕАЭС. Глава комиссии по внешним связям также заявлял, что инициатива "Елка" не соответствует внешнеполитическим и внешнеэкономическим интересам Армении и не входит в рамки приоритетов ее внешней политики.