Суд в Греции разрешил выдать США россиянина Винника

САЛОНИКИ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках постановил удовлетворить запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Защита может обжаловать решение в течение 24 часов",- сказала судья.
Винник еще раз заявил, что все эти обвинения не имеют к нему никакого отношения.
"К сайту ВТС-Е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов", — сказал Винник в начале заседания.
В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.