Суд в Греции разрешил выдать США россиянина Винника

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фото

САЛОНИКИ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Совет судей в Салониках постановил удовлетворить запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья постановила также выдать США изъятые у Винника вещи.

"Защита может обжаловать решение в течение 24 часов",- сказала судья.

Винник еще раз заявил, что все эти обвинения не имеют к нему никакого отношения.

"К сайту ВТС-Е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов", — сказал Винник в начале заседания.

Защита заявила, что обжалует это решение в верховный суд Греции – Ареопаг. В обвинении, представленном властями США, не приведены ни доказательства преступлений, ни сами факты их свершения, считают адвокаты.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.