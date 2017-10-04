Посольство РФ опубликовало фото и видео вторжения в генконсульство в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.Посольство России в США опубликовало фото и видел "вторжения" американских властей на территорию российского генконсульства в Сан-Франциско.

"Несмотря на предупреждения, власти США не стали прислушиваться к разуму и отказываться от своих незаконных намерений. Сегодня они захватили оставшиеся помещения российского генконсульства в Сан-Франциско", — говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на сайте Storify.com.

В нем также доступна ссылка на 12-часовое видео Ruptly, на котором запечатлено все, что происходило рядом со зданием, в том числе взлом замков. Видео и фото также выкладывались на странице Министерства иностранных дел России в Twitter.

Как сообщают представители консульства, американские власти провели внутри здания масштабный обыск.

​

"Чтобы узнать, где и когда они "не взламывали замки, просто прошлись и осмотрелись", следи за @MFA_Russia".

After breaking Russian diplomatic property's gates lock, the intruders got inside pic.twitter.com/Y5Z5LbjCli — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 2, 2017

​

Ранее представительница Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что власти США зашли в здание просто для того, чтобы "осмотреться" и убедиться, что внутри никого нет. По ее словам, российским семьям "любезно предоставили" время до первого октября, чтобы они могли "собрать свои вещи и уйти".

After breaking Russian diplomatic property's gates lock, the intruders got inside pic.twitter.com/sYo0srrKZ5 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 2, 2017

​В начале сентября российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию властей США. Эти действия были реакцией на решение Москвы сократить американскую дипмиссию в России в ответ на принятые конгрессом в июле новые санкции.