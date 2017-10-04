Посольство РФ опубликовало фото и видео вторжения в генконсульство в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.Посольство России в США опубликовало фото и видел "вторжения" американских властей на территорию российского генконсульства в Сан-Франциско.
"Несмотря на предупреждения, власти США не стали прислушиваться к разуму и отказываться от своих незаконных намерений. Сегодня они захватили оставшиеся помещения российского генконсульства в Сан-Франциско", — говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на сайте Storify.com.
В нем также доступна ссылка на 12-часовое видео Ruptly, на котором запечатлено все, что происходило рядом со зданием, в том числе взлом замков. Видео и фото также выкладывались на странице Министерства иностранных дел России в Twitter.
Как сообщают представители консульства, американские власти провели внутри здания масштабный обыск.
To learn where & when "they did't break locks, just walked through, looked🔄" (@statedeptspox) follow @MFA_Russia— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) October 4, 2017
➡️https://t.co/Aaoyg64XWF pic.twitter.com/QqKnT1Y1mb
"Чтобы узнать, где и когда они "не взламывали замки, просто прошлись и осмотрелись", следи за @MFA_Russia".
After breaking Russian diplomatic property's gates lock, the intruders got inside pic.twitter.com/Y5Z5LbjCli— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 2, 2017
Ранее представительница Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что власти США зашли в здание просто для того, чтобы "осмотреться" и убедиться, что внутри никого нет. По ее словам, российским семьям "любезно предоставили" время до первого октября, чтобы они могли "собрать свои вещи и уйти".
After breaking Russian diplomatic property's gates lock, the intruders got inside pic.twitter.com/sYo0srrKZ5— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 2, 2017
В начале сентября российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию властей США. Эти действия были реакцией на решение Москвы сократить американскую дипмиссию в России в ответ на принятые конгрессом в июле новые санкции.