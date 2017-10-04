СМИ узнали подробности о подруге стрелка из Лас-Вегаса

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подруга стрелка из Лас-Вегаса (штат Невада) Стивена Пэддока, устроившего там бойню 1 октября, приземлилась в США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников телеканала, девушка прилетела с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее уже ожидали агенты ФБР.

Возлюбленная 64-летнего Пэддока Мэрилу Дэнли покинула Манилу вечером во вторник. Как сообщалось, полиция США "считает ее лицом, представляющим интерес для следствия".

Ранее стало известно, что стрелок переправил 100 тысяч долларов на Филиппины.

Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.