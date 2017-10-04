У россиянина, задержанного в Таиланде за визовое нарушение, нашли наркотики

БАНГКОК, 4 окт – РИА Новости. Иммиграционная полиция курортного города Паттайя во время задержания россиянина, нарушившего визовый режим, нашла у него марихуану и синтетический наркотик амфетаминовой группы, сообщили РИА Новости в управлении полиции Паттайи.

"Гражданина России задержала вчера вечером иммиграционная полиция, потому что он находился в стране более полутора лет после истечения визы. При задержании у него были найдены наркотики, полтора грамма марихуаны и более грамма метамфетамина, так что ему будут предъявлены обвинения как в серьезном нарушении иммиграционного законодательства, так и в хранении наркотиков с целью продажи", — сообщил агентству по телефону офицер следственного отдела управления.

"Задержание произошло в ходе операции против организованной преступности в туристических зонах", — сказал собеседник агентства, добавив, что просроченная на значительный срок виза у иностранца "сама по себе часто бывает признаком того, что он мог нарушать и другие законы, а также мог состоять в преступном сообществе мафиозного типа".

Полиция и военные проводят с начала текущей недели общенациональную операцию по обеспечению безопасности туристических зон Таиланда от местной и иностранной организованной преступности.

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости сообщили, что дипмиссии известно о задержании россиянина в Паттайе, однако официальная полицейская информация об этом пока отсутствует.

"Нам сообщили о задержании россиянина вчера поздно вечером телефонным звонком. Официального полицейского протокола посольство пока не получало, он может быть получен в течение сегодняшнего дня", — сообщил агентству заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов.