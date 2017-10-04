Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 34 человек

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ураган "Мария" унес жизни 34 человек в Пуэрто-Рико, передает слова губернатора Рикардо Росселло агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 16 жертвах. Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что власти Пуэрто-Рико должны быть горды тем фактом, что в результате урагана погибли "только 16 человек", сравнив этот показатель с "тысячами погибших" в результате урагана "Катрина".

Губернатор Пуэрто-Рико также заявил, что ураган нанес ущерб в размере 90 миллиардов долларов.

За последние несколько месяцев сразу несколько мощных тропических ураганов обрушилось на Соединенные Штаты и их островные территории. Власти исчисляют ущерб для американского бюджета сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает серьезные финансовые проблемы. Так, специалисты из Moody`s Analytics оценивают нанесенный "Марией" ущерб примерно в 95 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Пуэрто-Рико за "неэффективную работу". По мнению америкаского лидера, местные чиновники хотят, чтобы "все было сделано за них". Он также пообещал оказывать жителям Пуэрто-Рико до тех пор, пока люди не будут в безопасности.

Трамп также принял решение отменить торговые ограничения для Пуэрто-Рико.