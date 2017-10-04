В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Атлантическом океане к северу от Французской Гвианы, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы во вторник в 20.39 по времени UTC (23.39 мск). Эпицентр располагался к северу от Французской Гвианы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.