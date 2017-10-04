В Бразилии предотвратили крупнейшее ограбление в истории страны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция в Сан-Паулу задержала 16 человек, подозреваемых в ограблении банка, передает телекомпания Globo.

Как сообщается, злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil. Согласно версии следствия, подозреваемые намеревались украсть миллиард реалов (примерно 318 миллионов долларов). В полиции установили, что злоумышленники потратили около миллиона долларов на строительство туннеля. Правоохранители заявили, что это ограбление могло стать самым крупным ограблением в истории страны.

Ранее туннель использовался для ограбления Центрального банка Бразилии в Форталезе. Тогда грабители реализовали намеченный план и унесли около 52 миллионов долларов. Сам туннель был почти в восемь раз меньше.

Polícia de São Paulo encontra túnel que levaria a um cofre do Banco do Brasil; 16 pessoas foram presas: https://t.co/GvFPofg3Et pic.twitter.com/QTNEz72iDi — GloboNews (@GloboNews) 3 октября 2017 г.

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