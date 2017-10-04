Посольство России показало кадры вторжения в генконсульство в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство РФ в Вашингтоне во вторник ответило на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

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"Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите", — говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

Сообщение снабжено фотографией здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет. Подпись на фото гласит: "Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года".

Науэрт на брифинге ранее во вторник заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что "никаких замков не ломали".

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.