Трампу ничего неизвестно о причастности стрелка из Лас-Вегаса к ИГ*

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ему ничего неизвестно о том, мог ли стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок быть причастен к террористической группировке "Исламское государство"*

Ранее боевики ИГ* взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации, США изучают заявление террористической группировки ИГ* об ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе, но подтвердить этого не могут.

Журналисты, сопровождавшие Трампа в поездке в Пуэрто-Рико, в ходе брифинга на борту самолета на обратном пути спросили главу государства о том, считает ли он, что Пэддок мог быть причастен к ИГ* или другой террористической группировке. "Понятия не имею", — ответил Трамп.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

* Запрещенная в России террористическая организация