Трампу ничего неизвестно о причастности стрелка из Лас-Вегаса к ИГ*

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ему ничего неизвестно о том, мог ли стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок быть причастен к террористической группировке "Исламское государство"*
Журналисты, сопровождавшие Трампа в поездке в Пуэрто-Рико, в ходе брифинга на борту самолета на обратном пути спросили главу государства о том, считает ли он, что Пэддок мог быть причастен к ИГ* или другой террористической группировке. "Понятия не имею", — ответил Трамп.
Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
* Запрещенная в России террористическая организация