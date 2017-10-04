Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса "больным и сумасшедшим человеком"

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал стрелка из города Лас-Вегас (штат Невада) "больным и сумасшедшим человеком".

Журналисты, сопровождавшие главу государства в поездке в Пуэрто-Рико, в ходе брифинга на борту самолета на обратном пути спросили его, получает ли он новую информацию по расследованию трагедии. "Полностью. Прежде всего, он был больным и сумасшедшим человеком. Но я полагаю, мы знаем об этом и без всякой новой информации", — сказал Трамп.

Президент подтвердил, что в среду посетит Лас-Вегас. Там он планирует встретиться с пострадавшими, а также с представителями местных властей и правоохранительных органов.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.