Трамп ответил на вопрос о возможном контроле за ношением оружия в США

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (120)

Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Архивное фото

Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что вопрос о контроле за ношением оружия в стране поднимать рано.

"Возможно, это произойдет. Но не сейчас", — сказал он журналистам, которые сопровождали его в поездке в Пуэрто-Рико.

Вопрос о контроле за обращением оружия в США встал вновь актуальным после трагедии в Лас-Вегасе, где в воскресенье вечером 64-летний Стивен Пэддок убил 59 человек и еще свыше 500 ранил. Это самый трагический из подобных случаев в истории страны.

Республиканцы, в том числе и Трамп, традиционно выступают против ужесточения правил приобретения и ношения оружия. К этом их призывают оппоненты из Демократической партии.

Ранее сообщалось, что Пэддок, использовавший для расправы несколько десятков единиц огнестрельного оружия, приобрел их абсолютно легально.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.