Вице-президент Эквадора решил уйти в отпуск на время своего ареста

МЕХИКО, 4 окт – РИА Новости. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас, заключенный в понедельник под стражу в Кито, ушел в отпуск на время своего ареста.

"Вице-президент Хорхе Глас принял решение использовать свой отпуск, пока будет длиться предварительное заключение", — говорится в сообщении его администрации в микроблоге в Twitter.

Глас был арестован по решению суда в понедельник вечером в своем доме в городе Гуаякиль, а затем отправлен самолетом в Кито. Ордер на арест Гласа был выдан судом после просьбы генеральной прокуратуры поместить его под предварительный арест по подозрению в коррупции. Сам Глас заявил, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным.

Глас подозревается в получении взяток от строительной фирмы Odebrecht. По данным прокуратуры, существует множество доказательств коррумпированности Гласа. Об этом свидетельствует, в частности, аудиозапись, на которой представитель Odebrecht и эквадорский чиновник обсуждают предполагаемые требования о взятке, высказанные вице-президентом.

В начале августа президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.