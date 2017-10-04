Лавров рассказал, что Россия предложила США в борьбе с актуальными угрозами

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия предлагает США наладить реальную координацию по борьбе с актуальными вызовами и угрозами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Потенциал для российско-американского взаимодействия в международных делах велик, но во многом остается нереализованным. Давно уже предлагаем коллегам наладить реальную координацию в контртеррористической сфере, в борьбе с другими опасными вызовами – распространением оружия массового уничтожения, наркотрафиком, киберпреступлениями. Не говоря уже о задаче урегулирования региональных кризисов, которых в мире, к сожалению, не становится меньше", — сказал он в интервью межарабской газете "Аш Шарк Аль-Аусат".

По словам российского министра, у РФ и США есть также возможности для реализации взаимовыгодных инициатив в торгово-инвестиционной сфере.

"Показательно, что американский бизнес дорожит присутствием на нашем рынке, хочет развивать взаимовыгодные проекты с российскими партнерами. Делегация делового сообщества из США, включавшая представителей 140 компаний, стала самой многочисленной на ПМЭФ в июне. Норма прибыли у американского бизнеса в России выше, чем на многих рынках, а условия для работы очень комфортные", — отметил Лавров.