Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон телерадиокорпорации Би-би-си.

По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.

Референдум о независимости Каталонии, не признанный испанскими властями и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, состоялся первого октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Испанское правительство обвинили каталонские власти в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Как рассказали организаторы, на референдуме приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI назвал незаконным проведенный в Каталонии референдум и отметил, что правительство региона продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".