Шериф Лас-Вегаса обещает обеспечить безопасность Трампа во время его визита

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (119)

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Архивное фото

Автомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Полиция округа Кларк в штате Невада, где находится Лас-Вегас, готова помочь обеспечить безопасность президента США Дональда Трампа во время его визита в город, сообщил шериф округа Джозеф Ломбардо.

Вечером в воскресенье преступник расстрелял в Лас-Вегасе толпу людей, погибли 59 человек, еще более 500 пострадали. Ожидается, что Трамп посетит город в среду.

Выступая на пресс-конференции, Ломбардо отметил, что обычно во время визитов президента страны или вице-президента местные силы помогают обеспечить их безопасность. Постоянной охраной президента США занимается Секретная служба.

"Это занимает много ресурсов, чтобы обеспечить безопасность президента, и мы их предоставим", — сказал шериф.