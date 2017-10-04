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"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе против Киева

08:0004.10.2017
(обновлено: 08:18 04.10.2017)
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© AFP 2017 / Valery HacheМужчина на фоне флага ВенгрииМужчина на фоне флага Венгрии
© AFP 2017 / Valery Hache

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Закон Украины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева. Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа, которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств. К альянсу стран, обеспокоенных новым поворотом украинской политики, может присоединиться и Россия. 

В разговоре с РИА Новости замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт выступить с совместной декларацией по этому вопросу, к которой могли бы присоединиться и другие страны региона. Общая цель: предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Украина не дает изучать физику

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Венгрия шантажирует Украину заявлением по евроинтеграции, считают в Раде
Принятие Киевом новых правил вписывается в комплекс мер по пересмотру наследия, которое оставил экс-президент страны Виктор Янукович. При его правлении Украина одобрила "мягкий" вариант языкового закона, позволявший жителям регионов, где этнические меньшинства составляют не менее 10% населения, учиться в школе на родном наречии. После Майдана 2014 года власти Украины приступили к массированному вытеснению русского языка из публичной сферы. В 2017-м эту практику решили перенести и на школу: согласно пункту номер семь нового закона, учащиеся лишаются права получать образование на русском начиная с пятого класса. Все предметы переводятся на украинский, независимо от того, идет ли речь об украиноязычном регионе страны или нет.

Дискриминация национальных языков напрямую задевает венгерское меньшинство, насчитывающее 150 тысяч человек. Власти Украины упрекают своих сограждан в том, что они, зачастую вполне сносно владея русским, плохо говорят на титульном наречии страны. В силу того что высшее образование также переводится на украинский, не владеющие им венгерские студенты оказываются не в состоянии интегрироваться в учебную жизнь. Новые правила, по своей логике, требуют введения сверху донизу.

"В Закарпатье, где живут венгры, украинский действительно знают плохо, но при отсутствии методической базы ничего все равно не вызубрить. И хуже того: на украинский переводятся другие предметы — математика, физика, химия. Венгерские школьники утрачивают возможность выучить еще и их. Вот в чем главная проблема. Конкурентоспособность учащихся не повышается, как говорит Киев, а, наоборот, рискует сильно упасть", — заявляет венгерский политолог, глава международного отдела газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 26 апреля 2017
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 26 апреля 2017

"Нам и русским пора объединить усилия"

Панорама города Будапешта. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Венгрия предложила президенту Украины наложить вето на закон об образовании
По словам политолога, "венгерское общественное мнение уже давно не было так едино, как в случае с вопросом украинского языкового закона". В сентябре пять парламентских партий Украины приняли постановление, осуждающее решение Киева принудительно обучать державной мове. В конце месяца к ним присоединились все этнические меньшинства Венгрии, за исключением украинцев. 

На этом фоне между Будапештом и Киевом разразилась дипломатическая война. Министр иностранных дел Венгрии Петир Сийярто заявил, что его страна "намерена блокировать все инициативы, которые выгодны Украине в ЕС", и "гарантировал", что новый закон "навредит Киеву в будущем". 

Играя на повышение, премьер-министр Виктор Орбан дал поручение своим военным изучить возможность военного вмешательства с целью защиты закарпатских венгров, если тем понадобится помощь. Украинская делегация в ПАСЕ в долгу не осталась, допустив, что станет мешать Венгрии в Совете Европы, пользуясь численным превосходством своих депутатов.

В поисках союзников Будапешт обратился к Румынии. После встречи со своим коллегой из Бухареста в конце сентября министр Сийярто заявил, что Украина "воткнула нож в спину" уже не одной, а обеим странам. Объединение усилий Венгрии и Румынии позволяет вывести проблему на более высокий уровень, ведь совместная численность двух диаспор на Украине достигает 500 тысяч человек.

© Фото : ЗакарпаттяУказательная стела на венгерском языке в Закарпатье
© Фото : Закарпаття
Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье

В разговоре с РИА Новости замглавы комитета по международным делам венгерского парламента Мартон Генгеши предложил всем странам, выходцы из которых живут на Украине, объединить усилия, чтобы надавить на Киев. "Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Нас удивляет, что никак не реагирует Евросоюз, обычно очень активный в том, что касается защиты прав. Разве это не пример применения двойных стандартов? Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине вступил в силу скандальный закон об образовании
Невозможно понять, почему они это сделали. Сейчас наша задача такова — уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", — говорит Генгеши.

Политик напоминает, что Венгрия обладает эффективным инструментом воздействия на восточного соседа: правом вето при переговорах о вступлении в Евросоюз. "Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход", — предупреждает замглавы комитета.

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