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Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети

08:0004.10.2017
(обновлено: 08:21 04.10.2017)
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© Sputnik / Табылды КадырбековАскат Кыштообек уулу, 22 годаАскат Кыштообек уулу, 22 года
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Екатерина Постникова. В Киргизии у большинства жителей черные волосы и темные карие глаза. Тем удивительнее встретить в Бишкеке медно-рыжую пятилетнюю девочку, чьи родители — киргизы по происхождению. Подробнее о том, как в одном человеке сочетаются европейские и азиатские черты — в совместном материале РИА Новости и Sputnik Кыргызстан.

"Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — говорили сверстники про зеленоглазого Темирлана Нурланова в детстве. Сейчас Темирлану 20 лет, он студент Киргизского экономического университета. Его предки родом с Иссык-Куля.

"В стране много светловолосых и зеленоглазых киргизов, но больше всего их как раз в районе Иссык-Куля, — говорит Бермет Иманалиева. Ей 25 лет, и в своей семье она единственная, у кого зеленые глаза. Мама, папа, сестренка — все темноволосые и кареглазые".

© Sputnik / Табылды КадырбековБермет Иманалиева, 25 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бермет Иманалиева, 25 лет

В Киргизии историки активно изучают вопрос происхождения нации. "Впервые о киргизах упоминает китайский историограф Сыма Цян в 201 году до нашей эры: тогда киргизы жили на Енисее, все они были рослые, голубоглазые, рыжеволосые и с европейскими чертами лица", — говорит декан исторического факультета Киргизского национального университета Аскарбек Бедельбаев. Позже, отмечает историк, при переселении киргизов с Енисея произошло сильное смешение монголоидных и европейских черт.

"У нас есть один историк, так мы шутим про него, что он — енисейский киргиз, — говорит Аскарбек Бедельбаев. — С конца XX века таких людей стало еще больше". Дело в том, что сегодня в Киргизии заключается много интернациональных браков с людьми других национальностей, которые обосновались в стране: это и русские, и украинцы, и белорусы, и даже немцы. "Сейчас у нас появились высокие зеленоглазые девушки с европейскими чертами лица", — говорит Бедельбаев.

© Sputnik / Табылды КадырбековАлия Омурова, 5 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Алия Омурова, 5 лет

Директор Института экологии человека Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев изучает ДНК около десяти лет и отмечает, что у большинства киргизов 20-40% генов — европейские. "У меня выявили 55% южно-азиатских генов, 38% европейских и 7% субсахарских, или арабских, генов, — говорит он. — У многих киргизов также присутствует ген американских индейцев". По его словам, сегодня в Киргизии таких людей около 5-10% населения. "У меня вот внук вообще рыжий родился, — говорит Айдаралиев. — Хотя в семье рыжих нет. Вот такой вот регрессивный ген".

"Когда мы ходили забирать из роддома моих младших братьев и сестер, врачи, увидев меня, спрашивали, не было ли подмены", — улыбается Бермет Иманалиева. Такие черты лица считаются красивыми, однако, по словам Бермет, сегодня все равно больше ценят, когда у женщины длинные темные волосы и большие карие глаза. "Наверное, потому, что таких все-таки большинство", — говорит девушка.

Айкын Турдукулов, 12 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети
Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети
© Sputnik / Табылды КадырбековЖаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".Жаркынай Алымова, 20 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Жаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
© Sputnik / Табылды КадырбековТемирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.Темирлан Нурланов, 20 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Темирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.Аида Акматалиева, 21 год
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Аида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
© Sputnik / Табылды КадырбековАзим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.Азим Бектурган уулу, 31 год
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Азим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
© Sputnik / Табылды КадырбековАяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.Аяна Азиретова, 14 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Аяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
© Sputnik / Табылды КадырбековЗамирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.Замирбек Бекбоев, 32 года
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Замирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
© Sputnik / Табылды КадырбековНурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
© Sputnik / Табылды КадырбековБермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.Бермет Нурланова, 27 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
© РИА Новости / Табылды КадырбековЧынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.Чынгызбек Самудунов, 5 лет
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Чынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАйдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.Айдана Омурова, 8 лет
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Айдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
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