Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Екатерина Постникова. В Киргизии у большинства жителей черные волосы и темные карие глаза. Тем удивительнее встретить в Бишкеке медно-рыжую пятилетнюю девочку, чьи родители — киргизы по происхождению. Подробнее о том, как в одном человеке сочетаются европейские и азиатские черты — в совместном материале РИА Новости и Sputnik Кыргызстан.

"Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — говорили сверстники про зеленоглазого Темирлана Нурланова в детстве. Сейчас Темирлану 20 лет, он студент Киргизского экономического университета. Его предки родом с Иссык-Куля.

"В стране много светловолосых и зеленоглазых киргизов, но больше всего их как раз в районе Иссык-Куля, — говорит Бермет Иманалиева. Ей 25 лет, и в своей семье она единственная, у кого зеленые глаза. Мама, папа, сестренка — все темноволосые и кареглазые".

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Бермет Иманалиева, 25 лет © Sputnik / Табылды Кадырбеков Бермет Иманалиева, 25 лет

В Киргизии историки активно изучают вопрос происхождения нации. "Впервые о киргизах упоминает китайский историограф Сыма Цян в 201 году до нашей эры: тогда киргизы жили на Енисее, все они были рослые, голубоглазые, рыжеволосые и с европейскими чертами лица", — говорит декан исторического факультета Киргизского национального университета Аскарбек Бедельбаев. Позже, отмечает историк, при переселении киргизов с Енисея произошло сильное смешение монголоидных и европейских черт.

"У нас есть один историк, так мы шутим про него, что он — енисейский киргиз, — говорит Аскарбек Бедельбаев. — С конца XX века таких людей стало еще больше". Дело в том, что сегодня в Киргизии заключается много интернациональных браков с людьми других национальностей, которые обосновались в стране: это и русские, и украинцы, и белорусы, и даже немцы. "Сейчас у нас появились высокие зеленоглазые девушки с европейскими чертами лица", — говорит Бедельбаев.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Алия Омурова, 5 лет © Sputnik / Табылды Кадырбеков Алия Омурова, 5 лет

Директор Института экологии человека Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев изучает ДНК около десяти лет и отмечает, что у большинства киргизов 20-40% генов — европейские. "У меня выявили 55% южно-азиатских генов, 38% европейских и 7% субсахарских, или арабских, генов, — говорит он. — У многих киргизов также присутствует ген американских индейцев". По его словам, сегодня в Киргизии таких людей около 5-10% населения. "У меня вот внук вообще рыжий родился, — говорит Айдаралиев. — Хотя в семье рыжих нет. Вот такой вот регрессивный ген".

"Когда мы ходили забирать из роддома моих младших братьев и сестер, врачи, увидев меня, спрашивали, не было ли подмены", — улыбается Бермет Иманалиева. Такие черты лица считаются красивыми, однако, по словам Бермет, сегодня все равно больше ценят, когда у женщины длинные темные волосы и большие карие глаза. "Наверное, потому, что таких все-таки большинство", — говорит девушка.