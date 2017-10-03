В Лас-Вегасе открыли фонд помощи пострадавшим от стрельбы

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Власти Лас-Вегаса открыли фонд помощи пострадавшим в результате самой массовой стрельбы в истории США.

Как рассказал на пресс-конференции глава округа Кларк Стив Сисолак, на сегодняшний день в фонде уже 53 тысяч частных пожертвований общим объемом свыше 3,6 миллиона долларов.

Он отметил, что в это число не входят суммы, которые некоторые люди направили пострадавшим. Так, несколько человек направили сумму в 100 тысяч и 500 тысяч долларов. Кроме того, компания MGM направила три миллиона долларов в фонд.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.