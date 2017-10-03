США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США и Украина в рамках первого диалога по кибербезопасности, прошедшего 29 сентября, договорились усиливать кооперацию в данной области, в том числе через платформу НАТО, говорится в совместном заявлении госдепартамента США и украинского МИД.

"Сотрудничая мы усилим нашу устойчивость к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным", — говорится в документе, поступившем в РИА новости.

"США и Украина вновь подтверждают желание сотрудничать над укреплением национальной кибербезопасности, сотрудничать между соответствующими правительственными учреждениями и частным сектором… США и Украина также поддерживают сотрудничество в области кибербезопасности через платформу НАТО", — уточняется в заявлении.