Мэттис: поддержка талибов* в Афганистане не соответствует интересам России

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан*", однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

Ранее официальные лица прежней и нынешней американской администрации прямо обвиняли РФ в поддержке талибов* в Афганистане, но не предоставляли никаких доказательств такой поддержки. Москва категорически отрицает такую поддержку.

Выступая на слушаниях в палате представителей США Мэттиса спросили, видел ли он какие-либо доказательства поддержки Россией талибов*. "Мы видели некоторые доказательства. Мне нужно больше определенности относительно того, что исходит из России, я не могу это понять. Это не имеет смысла. Но мы следим за этим пристально", — сказал Мэттис.

По его словам, поддержка талибов* не соответствует "интересам России". В то же время, он отметил, что Иран всегда оказывал небольшую финансовую и военную поддержку талибов*.

"Я считаю, что очень сложно определить, почему они делают что-то, что не в их интересах. Я не готов говорить точно, что это, я хочу увидеть больше доказательств, насколько глубока поддержка. Просто сложно поверить… дипломаты Ирана были убиты талибами, у России тоже, очевидно, было достаточно проблем из-за исходящего из центральной и южной Азии терроризма. Это просто не имеет смысла", — отметил глава Пентагона.

Ранее в МИД РФ отмечали, что "американский генералитет продолжает порочную практику поддержания "на плаву" темы мифической российской помощи боевикам движения талибов*", при этом подобные заявления "не подкрепляются никакими доказательствами". В Москве в этой связи считают тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану*" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.

*Запрещенная в России террористическая организация