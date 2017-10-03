Мэттис: поддержка талибов* в Афганистане не соответствует интересам России

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан*", однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.
Выступая на слушаниях в палате представителей США Мэттиса спросили, видел ли он какие-либо доказательства поддержки Россией талибов*. "Мы видели некоторые доказательства. Мне нужно больше определенности относительно того, что исходит из России, я не могу это понять. Это не имеет смысла. Но мы следим за этим пристально", — сказал Мэттис.
По его словам, поддержка талибов* не соответствует "интересам России". В то же время, он отметил, что Иран всегда оказывал небольшую финансовую и военную поддержку талибов*.
Ранее в МИД РФ отмечали, что "американский генералитет продолжает порочную практику поддержания "на плаву" темы мифической российской помощи боевикам движения талибов*", при этом подобные заявления "не подкрепляются никакими доказательствами". В Москве в этой связи считают тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам.
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану*" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.
*Запрещенная в России террористическая организация