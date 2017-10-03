Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", — заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.