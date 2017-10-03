Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В сети опубликовано видео из номера гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе, откуда 64-летний Стивен Пэддок в воскресенье открыл огонь по гостям музыкального фестиваля Route 91 Harvest. Ролик размещен в Twitter-аккаунте американского телеканала ABC.

На кадрах виден вход в комнату убийцы, оружие с оптическим прицелом, из которого стрелял Пэддок, и небольшой стол, накрытый белой скатертью.

Жертвами стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе стали 59 человек, еще 527 получили ранения. Сам Пэддок покончил с собой, прежде чем полиция ворвалась в его номер.

Дома у убийцы найдены 19 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и боеприпасы. Еще 23 единицы оружия обнаружили в комнате гостиницы, из которой он вел огонь. Мотивы преступления пока неизвестны.