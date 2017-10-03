Маккейн рассказал, почему в Пентагоне нет новых назначений

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Комитет по вооруженным силам сената США не будет утверждать назначенцев президента Дональда Трампа в Пентагоне, пока он не раскроет детали своей стратегии в Афганистане и Ираке, заявил глава комитета республиканец Джон Маккейн.
"Мы держим номинации… от Пентагона на замещение должностей в Пентагоне", — сообщил Маккейн изданию Defense News после слушаний в комитете по стратегии США в Южной Азии.
Сенатор пояснил, что это делается потому, что президент "не открыт конгрессу".
В ходе слушаний в комитете во вторник Маккейн отметил, что и сенаторы, и руководство Пентагона обещали "защищать конституцию США, а не президента".
Маккейн хотя и является однопартийцем Трампа ранее не раз вступал в заочную полемику с Трампом. В частности, он отказался поддержать законопроект по реформе системы здравоохранения в стране, за который выступал президент. В итоге документ не был принят.