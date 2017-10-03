В Каталонии проходят многотысячные митинги

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 3 окт — РИА Новости. Многотысячные демонстрации в день проведения всеобщей забастовки в Каталонии проходят в городах автономного сообщества.

Ранее организаторы всеобщей забастовки призвали людей выйти к мэриям каталонских городов вечером, чтобы выразить свой протест против жестких действий полиции на некоторых участках во время голосования на референдуме о независимости 1 октября.

Самая массовая акция проходит в Барселоне, на площади Университета. Днем здесь собрались студенты, которые затем буквально заполонили город. Автомобильное движение в центре было полностью парализовано.

Вечером на площадь Каталонии пришли уже не только студенты, но и все те, кто захотел выразить свой протест испанским властям и полиции.

Помимо Эстелад — неофициального флага независимой Каталонской республики, видны и республиканские, и советские флаги. Много лозунгов на английском: митингующие пытаются всеми силами привлечь к "каталонской проблеме" внимание международного сообщества.

Время от времени участники демонстрации поднимают вверх руки и машут — так они приветствую кружащий над площадью вертолет, подчеркивая мирный характер их выступлений.

Сегодня по всей Каталонии проходит "всеобщая забастовка", которую проводят националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, — Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, а также региональные профсоюзные движения, в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Многие предприятия и магазины закрыты, общественный транспорт не ходит, грузчики портов не вышли на работу. Министерство развития заявило, что вычтет часть зарплаты у государственных служащих, которые присоединились к забастовке. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.