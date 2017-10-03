ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Пхеньян должен понять, что баллистическая и ядерная программы противоречат цели "выживания режима", заявил на слушаниях в сенате во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
По его оценке, наибольшее влияние на поведение северокорейского лидера может оказать прекращение поставок топлива. "Для выживания ему необходимы внешние экономические ресурсы поэтому, думаю, мы должны поддерживать действия госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона по усилению дипломатического и экономического давления", — сказал Данфорд.
"Мы готовы к военным мерам, если этого (мирного решения) добиться не удастся, но в настоящее время мы делаем все возможное, чтобы обеспечить успех дипломатической и санкционной кампании", — отметил генерал.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.