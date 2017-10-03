ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Пхеньян должен понять, что баллистическая и ядерная программы противоречат цели "выживания режима", заявил на слушаниях в сенате во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"(Лидер КНДР) Ким Чен Ын считает, что развитие баллистической и ядерной программы непосредственно связано с выживание его режима, но я думаю, что он должен понять, что он не может выжить при наличии баллистической программы и ядерного оружия, поскольку мировое сообщество не позволит ему выжить", — сказал Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам конгресса США.

По его оценке, наибольшее влияние на поведение северокорейского лидера может оказать прекращение поставок топлива. "Для выживания ему необходимы внешние экономические ресурсы поэтому, думаю, мы должны поддерживать действия госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона по усилению дипломатического и экономического давления", — сказал Данфорд.

"Мы готовы к военным мерам, если этого (мирного решения) добиться не удастся, но в настоящее время мы делаем все возможное, чтобы обеспечить успех дипломатической и санкционной кампании", — отметил генерал.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.