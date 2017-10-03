Курдистан заявил о готовности к переговорам с Ираком по спорным территориям

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан готов к переговорам по статусу спорных территорий между Ираком и автономией, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя парламента Иракского Курдистана Джаафар Ибрагим.

Одна из спорных территорий — нефтеносная провинция Киркук. Совет провинции в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.

В итоге жители города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме.

"Первый вариант, о котором речь идет в конституции: организовать референдум и подсчитать голоса. Они (Багдад — ред.) отказались от него. Второй вариант —… регионы, участвовавшие в референдуме — регионы Курдистана. Если у них будут возражения, то мы вступим в серьезный диалог под международным контролем и при помощи ООН… чтобы прояснить границы между Курдистаном и Ираком", — заявил Ибрагим.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента страны в среду право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук. Провинция уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.

Губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим ранее заявил РИА Новости, что она не подчиняется ни правительству Ирака, ни парламенту страны.

