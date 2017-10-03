Курдистан заявил о готовности к переговорам с Ираком по спорным территориям

ЭРБИЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан готов к переговорам по статусу спорных территорий между Ираком и автономией, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя парламента Иракского Курдистана Джаафар Ибрагим.
Одна из спорных территорий — нефтеносная провинция Киркук. Совет провинции в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
В итоге жители города Киркук, принадлежность которого стала в последнее время темой жарких споров между Багдадом и Эрбилем, в понедельник приняли участие в референдуме.
"Первый вариант, о котором речь идет в конституции: организовать референдум и подсчитать голоса. Они (Багдад — ред.) отказались от него. Второй вариант —… регионы, участвовавшие в референдуме — регионы Курдистана. Если у них будут возражения, то мы вступим в серьезный диалог под международным контролем и при помощи ООН… чтобы прояснить границы между Курдистаном и Ираком", — заявил Ибрагим.
Губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим ранее заявил РИА Новости, что она не подчиняется ни правительству Ирака, ни парламенту страны.