РИГА, 3 окт – РИА Новости. Посольство России назвало абсурдом заявление главы МИД Латвии о вмешательстве РФ в референдум в Каталонии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью интернет-версии латвийской газеты Latvijas Avize, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС". Ранее в Москве заявили, что события вокруг референдума о независимости Каталонии являются внутренним делом Испании. По словам президента РФ Владимира Путина, это "внутреннее дело испанского правительства".

"Министр иностранных дел Латвии Ринкевич предложил серьезно оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии. Абсурдность очередных обвинений очевидна. Однако лестно, что некоторые латвийские политики так высоко оценивают могущество пресловутой "руки Москвы". Просто какой-то многорукий Шива получается… И, кстати, в России конфеты с пола не поднимают. Даже дети это знают", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в минувшее воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.