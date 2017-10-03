В ОП не нашли оснований для запроса США об экстрадиции Левашова

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе заявил, что не видит правовых оснований в запросе США по задержанию, а затем и выдаче обвиняемого в хакерстве россиянина Петра Левашова.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. 20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, неизвестна. Во вторник стало известно, что суд Испании постановил экстрадировать обвиняемого в хакерстве россиянина Петра Левашова в США.

"Американцы могут запрашивать задержку, если только он американский гражданин, а если он не американский гражданин, то какое их дело? Он российский гражданин, находящийся на территории Испании… Я не видел решения суда, почему они вдруг решили так поступить, но во всех случаях, если он не американский гражданин, то у США нет правовых оснований даже запрашивать его выдачу. Они могут ссылаться на какие-то их тайные разведывательные данные, но формальных юридических оснований я не вижу пока что. Пусть они их изложат, эти основания", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Он также считает, что Испания могла бы поступить "более вежливо" по отношению к России.

"Я не знаю, есть ли у нас с испанцами соглашение о взаимной выдаче. Если оно есть, то они его нарушили, если нет — то они могли бы более вежливо в политическом плане поступить с нами", — добавил собеседник агентства.