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По решению суда: Испания выдаст США обвиняемого в хакерстве гражданина РФ

19:3703.10.2017
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© Fotolia / Fresnel6Испания. Архивное фотоИспания. Архивное фото
© Fotolia / Fresnel6

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Национальный суд Испании во вторник принял решение удовлетворить требования американских властей об экстрадиции в США задержанного в апреле этого года в Барселоне Петра Левашова, которого за океаном подозревают в целом ряде киберпреступлений. Испанский суд счел все требования, необходимые для принятия решения для экстрадиции, выполненными.

Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Суд в Испании решил выдать США обвиняемого в хакерстве Левашова
"Уголовный отдел Национального суда согласился на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных", — говорится в постановлении суда.

Судебные власти отмечают, что "была собрана информация, согласной которой США требуют экстрадиции Левашова, задержанного в апреле в Барселоне". "В собранной информации описывается, как подозреваемый контролировал и использовал ботнет Kelihos (компьютерную сеть, зараженную вредоносным обеспечением), а также собирал личную информацию и средства идентификации, такие как электронная почта, имена пользователей, доступ и пароли к зараженным компьютерам", — отмечается в документе.

После рассмотрения испанским судом фактов, предоставленных США, было принято решение, что "соблюдаются все требования, необходимые для выдачи подозреваемого и отклонены все аргументы, предъявленные защитой Левашова", говорится в постановлении суда.

Суд также прокомментировал заявления защиты Левашова о политической подоплеке данного дела. Так, суд принял во внимание тот факт, что против обвиняемого заведено уголовное дело в США, и на основе этого дела и предоставленных данных было принято решение об экстрадиции. Решение об экстрадиции было принято без обнаружения "политической мотивации в адрес обвиняемого", указано в судебном постановлении.

Запад снова видит "руку Кремля"

Хакерская атака. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Обвиняемый в США в хакерстве Левашов заявил, что работал на "Единую Россию"
Неожиданный поворот в рамках дела произошел во время слушаний в суде, куда был доставлен Левашов. Согласно его заявлению в суде, он в течение последних десяти лет работал на "Единую Россию", "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время". Доказательств этому Левашов не представил.

Кроме того подсудимый сообщил, что у него был доступ к конфиденциальной информации. "Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность, и я давал подписку о неразглашении", — заявил Левашов, также не подставив подтверждений своих слов.

Россиянин заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".

"Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия". Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", — заявил Левашов.

Его причастность к "Единой России" позже опровергли в самой партии. "Это чушь. Левашов никогда не работал на "Единую Россию", — заявили РИА Новости в партии. Собеседник агентства добавил, что "трудно комментировать этот бред, эта фамилия нам ни о чем не говорит".

Что дальше?

Министерство юстиции США. Архивное фото
© Flickr / cliff1066™
Минюст США назвал Левашова выдающимся спамером
Вместе с запросом властей США об экстрадиции Левашова, аналогичный запрос, но уже с требованием об экстрадиции в Москву, был отправлен российскими властями в министерство юстиции Испании 20 сентября, позже эту информацию подтвердила сторона защиты россиянина.

"Россия отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос", — пояснила адвокат Левашова Маргарита Репина.

Однако в итоге испанский суд удовлетворил запрос об экстрадиции властей США, и сегодня единственной преградой к отправке Левашова через Атлантический океан является подача апелляции на решение суда.

Как сообщил источник РИА Новости, это возможно в рамках заседаний судебной палаты. "Решение суда возможно обжаловать на пленарном заседании Национальной судебной Палаты", — заявил собеседник агентства.

Из материалов дела

Национальная полиция Испании. Архивное фото
© AFP 2017 / Javier Soriano
Испанская полиция назвала Левашова одним из самых разыскиваемых хакеров
Левашов был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Обвинение считает Левашова "выдающимся спамером" и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. Ему были предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. После задержания защита Левашова подала апелляцию на решение о его задержании и заключении под стражу.

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