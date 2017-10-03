МАДРИД, 3 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Национальный суд Испании во вторник принял решение удовлетворить требования американских властей об экстрадиции в США задержанного в апреле этого года в Барселоне Петра Левашова, которого за океаном подозревают в целом ряде киберпреступлений. Испанский суд счел все требования, необходимые для принятия решения для экстрадиции, выполненными.
Судебные власти отмечают, что "была собрана информация, согласной которой США требуют экстрадиции Левашова, задержанного в апреле в Барселоне". "В собранной информации описывается, как подозреваемый контролировал и использовал ботнет Kelihos (компьютерную сеть, зараженную вредоносным обеспечением), а также собирал личную информацию и средства идентификации, такие как электронная почта, имена пользователей, доступ и пароли к зараженным компьютерам", — отмечается в документе.
После рассмотрения испанским судом фактов, предоставленных США, было принято решение, что "соблюдаются все требования, необходимые для выдачи подозреваемого и отклонены все аргументы, предъявленные защитой Левашова", говорится в постановлении суда.
Суд также прокомментировал заявления защиты Левашова о политической подоплеке данного дела. Так, суд принял во внимание тот факт, что против обвиняемого заведено уголовное дело в США, и на основе этого дела и предоставленных данных было принято решение об экстрадиции. Решение об экстрадиции было принято без обнаружения "политической мотивации в адрес обвиняемого", указано в судебном постановлении.
Запад снова видит "руку Кремля"
Кроме того подсудимый сообщил, что у него был доступ к конфиденциальной информации. "Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность, и я давал подписку о неразглашении", — заявил Левашов, также не подставив подтверждений своих слов.
Россиянин заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".
"Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия". Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", — заявил Левашов.
Его причастность к "Единой России" позже опровергли в самой партии. "Это чушь. Левашов никогда не работал на "Единую Россию", — заявили РИА Новости в партии. Собеседник агентства добавил, что "трудно комментировать этот бред, эта фамилия нам ни о чем не говорит".
Что дальше?
"Россия отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос", — пояснила адвокат Левашова Маргарита Репина.
Однако в итоге испанский суд удовлетворил запрос об экстрадиции властей США, и сегодня единственной преградой к отправке Левашова через Атлантический океан является подача апелляции на решение суда.
Как сообщил источник РИА Новости, это возможно в рамках заседаний судебной палаты. "Решение суда возможно обжаловать на пленарном заседании Национальной судебной Палаты", — заявил собеседник агентства.
Из материалов дела
Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. После задержания защита Левашова подала апелляцию на решение о его задержании и заключении под стражу.