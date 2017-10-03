Меттис признался, что у него нет данных о поддержке Россией талибов

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США собирают разведданные о якобы поддержке Россией талибов в Афганистане, но пока привести факты он не может.

На слушаниях в сенате во вторник министра спросили, как он может оценить действия России в Южной Азии с учетом ее якобы "поддержки талибов" и попыток "легитимизировать" их. Также у Мэттиса поинтересовались мнением относительно контактов РФ с Китаем и Пакистаном по урегулированию ситуации в Афганистане в обход официального Кабула и Индии.

"Меня беспокоит, что Россия не действует в своих собственных интересах с учетом того, что она делает в Южной Азии… Это противоречит логике, что они (РФ) могут получить выгоду, взаимодействуя так с этими двумя странами (КНР и Пакистан – ред.) и в свете предполагаемой поддержки (талибов). Я не могу определить эту поддержку, мы пытаемся собрать о ней разведданные и понять, почему Россия так действует", — сказал Мэттис.

Ранее официальные лица прежней и нынешней американской администрации прямо обвиняли РФ в поддержке талибов в Афганистане, но не предоставляли никаких доказательств такой поддержки. Москва категорически отрицает такую поддержку.

Ранее в МИД РФ отмечали, что "американский генералитет продолжает порочную практику поддержания "на плаву" темы мифической российской помощи боевикам Движения талибов", при этом подобные заявления "не подкрепляются никакими доказательствами". В Москве в этой связи считают тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому "Талибану"* не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.

*Террористическая организация, запрещенная в России