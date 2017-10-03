Додон рассчитывает обсудить с Путиным весь спектр отношений

КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает детально обсудить в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным весь спектр отношений между двумя странами.

Ранее Додон заявлял, что его следующая встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав государств-членов СНГ. С начала этого года президенты провели уже несколько встреч.

"В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.