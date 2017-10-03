Глава Пентагона считает, что США не следует выходить из соглашения по Ирану

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис рекомендовал президенту США Дональду Трампу не выходить из соглашения по Ирану, поскольку в настоящее время нет свидетельств нарушений его Тегераном и оно отвечает интересам Вашингтона. Об этом Мэттис заявил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам конгресса США.

"Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет соглашение и определить, что оно отвечает нашим национальным интересам, определенно, мы должны остаться (не выходить из соглашения). Я считаю, что сейчас, когда нет свидетельств обратному, президенту следует рассматривать возможность остаться (стороной соглашения)", — сказал глава Пентагона.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.