На Украине планируют увеличить численность вооруженных сил

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Генштаб ВС Украины готовит предложения по передаче складов боеприпасов под охрану специальных армейских батальонов вместо подразделений военизированной охраны (ВОХР), это нововведение потребует увеличить численность войск, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.
"В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные (будут заниматься погрузкой боеприпасов – ред.) подразделения и подразделения механизации", — цитирует Муженко пресс-служба Минобороны Украины.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".