На Украине планируют увеличить численность вооруженных сил

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Генштаб ВС Украины готовит предложения по передаче складов боеприпасов под охрану специальных армейских батальонов вместо подразделений военизированной охраны (ВОХР), это нововведение потребует увеличить численность войск, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Ранее глава фракции "Народного фронта" в Раде Максим Бурбак заявил, что начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко должен понести ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке. Советник главы МВД Антон Геращенко также предлагал уволить Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов. Сам начальник Генштаба не признал своей вины.

"В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные (будут заниматься погрузкой боеприпасов – ред.) подразделения и подразделения механизации", — цитирует Муженко пресс-служба Минобороны Украины.

По его словам, предлагаемое нововведение приведет к увеличению общей численности ВС, в связи с чем Генштаб готовит предложения к закону Украины о численности вооруженных сил.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".