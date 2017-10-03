В Донбассе ранены двое военных, заявили украинские силовики

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали четыре обстрела своих позиций в Донбассе во вторник, двое военных ранены.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"С полуночи в районе проведения АТО (военной операции в Донбассе — ред.) зафиксировано четыре случая нарушения перемирия со стороны противника… Около 01.00 (совпадает с мск) боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово, что на мариупольском направлении. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции силовиков в Facebook

По данным пресс-центра, ополченцы применили реактивную систему залпового огня "Град" на мариупольском направлении, на донецком — вели обстрел из гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.