Сотни тысяч человек вышли на улицы в день всеобщей забастовки в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 3 окт – РИА Новости. Сотни тысяч человек вышли на улицы каталонских городов в день проведения общенациональной забастовки, говорится в заявлении общественной националистической организации Каталонская национальная ассамблея, одного из организаторов акции.
Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс по всей Каталонии и ряд железнодорожных путей.
Городской транспорт в Барселоне почти целый день не работает, закрыты магазины, школы, музеи. По данным правительства Каталонии, 75% университетов присоединились к забастовке.
Митинги проходят и перед зданиями гостиниц, где размещены сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии. Глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо заявил, что силовики не покинут эти гостиницы, несмотря на протесты. Он назвал акции перед отелями "травлей" и пообещал, что "правительство примет все необходимые меры, чтобы остановить осаду".
Испанские власти со своей стороны возлагают ответственность за происходящее в Каталонии на женералитет. "Ничего бы этого не случилось, если бы (каталонское) правительство не устроило мятеж, нарушив распоряжения судов и обманывая людей", — заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.