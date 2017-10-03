Сотни тысяч человек вышли на улицы в день всеобщей забастовки в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 3 окт – РИА Новости. Сотни тысяч человек вышли на улицы каталонских городов в день проведения общенациональной забастовки, говорится в заявлении общественной националистической организации Каталонская национальная ассамблея, одного из организаторов акции.

В Барселоне тысячи студентов после митинга на площади Университета проводят акции у других учреждений, в том числе каталонского парламента и штаба национальной полиции в Каталонии, на которую возлагают ответственность за жесткие действия на ряде избирательных участков в день референдума.

Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс по всей Каталонии и ряд железнодорожных путей.

Городской транспорт в Барселоне почти целый день не работает, закрыты магазины, школы, музеи. По данным правительства Каталонии, 75% университетов присоединились к забастовке.

Митинги проходят и перед зданиями гостиниц, где размещены сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии. Глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо заявил, что силовики не покинут эти гостиницы, несмотря на протесты. Он назвал акции перед отелями "травлей" и пообещал, что "правительство примет все необходимые меры, чтобы остановить осаду".

Лидер Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчес призвал продолжать акции протеста. "Когда народ начинает громко говорить, никто этого не остановит", — заявил он. Глава женералитета Карлес Пучдемон обратился с аналогичным призывом. "Мир, патриотизм и достоинство нас сюда привели. Успех зависит от того, чтобы мы продолжали проявлять решительность как никогда. Продолжаем!" — написал глава каталонского правительств в Twitter

Испанские власти со своей стороны возлагают ответственность за происходящее в Каталонии на женералитет. "Ничего бы этого не случилось, если бы (каталонское) правительство не устроило мятеж, нарушив распоряжения судов и обманывая людей", — заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

3 октября по всей Каталонии проходит "всеобщая забастовка", которую проводят националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании — Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, — а также региональные профсоюзные движения, в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.