Додон заявил, что накажет ответственных за отправку военных на учения

КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ответственные за отправку молдавских военнослужащих на учения вопреки указу главы республики будут понижены в звании.

Ранее правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Додон как главнокомандующий отменил постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон назвал такое намерение кабмина "похожим на узурпацию власти". Группа молдавских военных отправилась на Украину, Додон приостановил постановление правительства об их участии в учениях, распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Также он потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры, который временно исполняет обязанности министра.

"Понижены в звании должны быть и будут руководители подразделений. Простые солдаты не виноваты, они выполняли приказ. Разбираться надо с теми, кто его не выполнил", — заявил журналистам Додон по итогам рабочего заседания с командованием подразделений национальной армии Молдавии во вторник.

Галбура после заседания заявил журналистам, что действовал на основании распоряжения правительства и в соответствии с законом.

Позже Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что "подверг жесткой критике участие военнослужащих в военных учениях, и отметил, что приказы Верховного главнокомандующего подлежат исполнению". Он напомнил, что Молдавия — нейтральное государство, и подчеркнул, что выступает "категорически против превращения молдавских солдат в винтики какого бы то ни было военного блока – западного или восточного".

"В качестве верховного главнокомандующего вооруженных сил, в качестве президента страны, я буду решительно действовать во имя сохранения мира и защиты национальной безопасности, и не допущу вступления Молдавии в тот или иной иностранный военный блок", — добавил Додон.