В Курдистане считают изоляционные меры Багдада беспрецедентными

ЭРБИЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Власти Иракского Курдистана считают принятые Багдадом меры по изоляции региона после референдума о независимости беспрецедентными и приравнивают их к коллективному наказанию, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя парламента Иракского Курдистана Джаафар Ибрагим.

Парламент Ирака принял 27 сентября документ из 13 пунктов, среди прочего в очередной раз признающий референдум незаконным и наделяющий премьер-министра Ирака правом ввести войска в спорный нефтеносный район Киркук. Также Багдад приостановил международное авиасообщение с автономией с пятницы, а во вторник парламент Ирака проголосовал за приостановку всех финансовых операций с курдской автономией.

"Ни один правитель не прибегал к использованию таких враждебных мер наказания в коллективной форме, как нынешние действия федерального правительства. Это очень печально, но мы остаемся партнерами. Эти нечеловеческие меры напомнили нам о действиях диктаторских режимов в прошлом, предыдущее правительство совершало преступления, однако наказание целого народа в коллективной манере путем принятия 13 неконституционных и незаконных решений — это что-то новое и войдет в историю нынешнего правительства", — заявил Ибрагим.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.