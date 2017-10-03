"Особый статус": Саакашвили попросил об убежище на Украине

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил о предоставлении ему политического убежища на Украине, однако ответа от миграционной службы страны не получил.

"Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в Главное управление государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище", — рассказал адвокат политика Маркиян Галабала.

По закону Саакашвили должен был получить ответ в течение суток, однако этого не произошло. Политик планирует обратиться в суд из-за бездействия ведомства, добавил адвокат.

Запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили ранее подала Грузия. Сейчас прокуратура проводит проверку, которая должна показать, действительно ли политик обвиняется в серьезных правонарушениях. Министерство юстиции пока не получило заключения украинской Генпрокуратуры. Если Саакашвили предоставят политическое убежище, его экстрадиция станет невозможной.

В Грузии против бывшего президента ведется сразу несколько расследований, в том числе о растрате госсредств и захвате телекомпании "Имеди". Саакашвили грозит до десяти лет тюрьмы.

Прорыв через границу

Десятого сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в сопровождении сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Против него возбудили дело по пяти статьям, включая незаконную переправку через границу и неповиновение правоохранительным органам.

Мостисский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов). Защита политика подала апелляционную жалобу на решение суда.

Сам политик заявил, что вернулся отстаивать свои права. "Я вернулся к себе домой на Украину, чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить мои права. Несколько европейских стран предлагали мне гражданство, но я вернулся на Украину, потому что <…> я очень уважаю и люблю этот народ. <…> Если нужно, готов без всякой патетики отдать свою жизнь за этот героический народ", — сказал Саакашвили журналистам во Львове.

Президент Украины Петр Порошенко в конце июля лишил Саакашвили украинского гражданства — на основании того, что при получении паспорта, как утверждают в Киеве, он предоставил недостоверные сведения о себе.

Наполеоновские планы

Сам Саакашвили, выступая на митинге в Одессе, заявил, что планирует не только остаться на Украине, но и участвовать в политических процессах в стране.

"Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу", — сказал политик.

Он также призвал сторонников собраться в Киеве 17 октября и добиваться импичмента президента Украины Петра Порошенко.

На своей станице в Facebook политик написал, что планирует выдвинуть на митинге три требования украинским властям: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.