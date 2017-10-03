В Курдистане назвали позицию США по референдуму стратегической ошибкой

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан считает позицию США относительно референдума о независимости региона стратегической ошибкой, выгодной властям в Багдаде, заявил РИА Новости заместитель председателя парламента региона Джаафар Ибрагим.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу, что референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным. США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия.

"Они опасаются того, что выбрано неподходящее время, и что это может стать фактором, ослабляющим коалицию по борьбе с ИГ*. Но мы им доказали в нескольких посланиях, что Иракский Курдистан в начале сражался с террористической группировкой ИГ* в одиночку, и сломил хребет терроризма при помощи международного сообщества", — заявил политик.

"Мы считаем позицию США еще одной стратегической ошибкой американской администрации, то, что они связывают демократический референдум с другой темой — борьбой с ИГ*. Это еще одна историческая ошибка, ей предшествовала историческая ошибка, когда США решили уйти из Ирака и оставили пустое пространство для соседних государств и террористических группировок", — заявил

"Их позиция против референдума подстегивает террористов в регионе, ей пользуются также правители в Багдаде, которые угнетают своими мерами наказания", — заявил Ибрагим.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.