В Варшаве проходит манифестация в защиту прав женщин

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Акция протеста в защиту прав женщин проходит в Варшаве.
Данное мероприятие проходит в годовщину "черного протеста", собравшего на улицах около 100 тысяч женщин, основным требование которых было недопущение запрета абортов в Польше.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве акция началась перед Дворцом культуры и науки. Потом несколько сотен ее участников планируют пройти маршем в старый город и продолжить манифестацию на Замковой площади.
#blackprotest continues in defense of #women's rights #Warsaw #Poland pic.twitter.com/0m1zs67hr2— Anna Kompanek (@AnnaKompanek) 23 октября 2016 г.
В прошлом году сейм Польши направил на рассмотрение комиссии по юстиции и правам человека проект гражданской инициативы "Стоп аборты", авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классифицировать плод как "зачатого ребенка", а аборт — как "дородовое убийство".
Участницы нынешнего протеста опасаются, что законопроект может опять попасть на рассмотрение сейма.