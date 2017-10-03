В Варшаве проходит манифестация в защиту прав женщин

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Акция протеста в защиту прав женщин проходит в Варшаве.

Данное мероприятие проходит в годовщину "черного протеста", собравшего на улицах около 100 тысяч женщин, основным требование которых было недопущение запрета абортов в Польше.

На этот раз демонстрацию сопровождает сбор подписей под проектом закона, расширяющего, в частности, доступ к контрацепции и сексуальному образованию.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Варшаве акция началась перед Дворцом культуры и науки. Потом несколько сотен ее участников планируют пройти маршем в старый город и продолжить манифестацию на Замковой площади.

В прошлом году сейм Польши направил на рассмотрение комиссии по юстиции и правам человека проект гражданской инициативы "Стоп аборты", авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классифицировать плод как "зачатого ребенка", а аборт — как "дородовое убийство".

Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции протеста, получившие название "черный протест", 3 октября 2016 года в акции приняли участие почти 100 тысяч человек. Спустя несколько дней сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство. Однако позже Ярослав Качиньский заявил, что его партия будет выступать за сохранение беременности даже в случае сильной деформации плода, чтобы "ребенок мог быть крещен, погребен, имел имя".

Участницы нынешнего протеста опасаются, что законопроект может опять попасть на рассмотрение сейма.