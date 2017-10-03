США вышлют 15 сотрудников посольства Кубы

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты приняли решение о высылке 15 кубинских дипломатов из посольства в Вашингтоне в качестве ответа на "акустические атаки" на американский дипперсонал в Гаване, заявил чиновник госдепа в рамках конференц-колла для журналистов.

"15 работников должны покинуть США. Это не сигнал об изменении нашего взаимодействия с Кубой. Мы продолжаем дипломатические отношения. Это решение основано на том, что Куба не может обеспечить безопасность посольских работников США", — сказал он.

На уточняющий вопрос, в какие сроки этот персонал должен покинуть Соединенные Штаты, он ответил, что "им отводится семь дней".

Ранее глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии.

Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, проблемы со сном.

В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.