Рада одобрила закон о пенсионной реформе, на которой настаивал МВФ

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение во вторник поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Законом ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.

В настоящее время минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен (7,5 — 18,5 доллара), для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона — более 1 тысячи гривен.

На данный момент на Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Ряд оппозиционных фракций в украинском парламенте не голосовали за правительственный проект. По мнению оппозиционеров, главная суть принятой пенсионной реформы — фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.