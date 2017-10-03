Рада одобрила закон о пенсионной реформе, на которой настаивал МВФ

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение во вторник поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.
Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Законом ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.
На данный момент на Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.
Ряд оппозиционных фракций в украинском парламенте не голосовали за правительственный проект. По мнению оппозиционеров, главная суть принятой пенсионной реформы — фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.