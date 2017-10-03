Путин: в России переживают за Испанию из-за Каталонии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — заявил Путин.

Президент выразил надежду, что Мадрид сможет преодолеть кризис.

"Отделение" Каталонии

На прошлой неделе в Каталонии прошел референдум о независимости, на котором 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Референдум был заморожен Конституционным судом страны еще до проведения, Мадрид заявил, что не признает результаты голосования.

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Во вторник в регионе началась всеобщая забастовка против жестких мер испанской полиции.

В среду Европарламент проведет дебаты по референдуму. Обсуждения состоятся в рамках пленарной сессии Ассамблеи в Страсбурге.