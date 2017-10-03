Путин: в России переживают за Испанию из-за Каталонии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами.
"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — заявил Путин.
Президент выразил надежду, что Мадрид сможет преодолеть кризис.
"Отделение" Каталонии
На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Во вторник в регионе началась всеобщая забастовка против жестких мер испанской полиции.
В среду Европарламент проведет дебаты по референдуму. Обсуждения состоятся в рамках пленарной сессии Ассамблеи в Страсбурге.