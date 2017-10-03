Объем изучения языка будет определяться индивидуально, заявили в Киеве

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что для каждого нацменьшинства объем изучения родного языка в школах будет определятся индивидуального.

По данным пресс-службы Минобразования, Гриневич во вторник провела встречу с послом Болгарии на Украине Красимиром Минчевым.

"Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будет изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства", — цитирует Гриневич пресс-служба миноборазования.

Министр образования предложила создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей.

"Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения", — сказала Гриневич.

Посол отметил, что закон "об образовании" позволит детям болгарского нацменьшинства хорошо владеть украинским и болгарским языком. "Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели украинским и болгарским языком", — цитирует посла пресс-служба.

В минувший понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года на Украине дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.

С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.