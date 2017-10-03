Объем изучения языка будет определяться индивидуально, заявили в Киеве

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что для каждого нацменьшинства объем изучения родного языка в школах будет определятся индивидуального.
"Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будет изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства", — цитирует Гриневич пресс-служба миноборазования.
Министр образования предложила создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей.
"Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения", — сказала Гриневич.
В минувший понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.
С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.